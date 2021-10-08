Франция вырвала победу в Бельгии в полуфинале Лиги наций, чем смогли завершить свою неприятную тенденцию.

Франция смогла вырвать победу над Бельгией, пропустив 2 гола в течение встречи.

Бельгия – Франция – 2:3 – видео голов и обзор матча

Таким образом, "Ле Блё" впервые победили после того как пропустили 2 или более гола аж с 2012 года, сообщает Opta. Последний раз французы смогли выиграть в Исландии в товарищеской встрече, уступая в 2 мяча.

К слову, Франция во втором полуфинале Лиги наций обыграла Бельгию (3:2). "Ле Блё" встретятся с Испанией в финале, матч запланирован на 10 октября, начало в 21:45.

Франция вышла в финал Лиги наций, вырвав победу над Бельгией в фантастической перестрелке с пятью голами