Бельгия – Франция: "Ле Блё" прервали неудачную серию, которая длилась почти 10 лет
07:30 - Читати українською
Франция вырвала победу в Бельгии в полуфинале Лиги наций, чем смогли завершить свою неприятную тенденцию.
завершено
37’ Янник Карраско
41’ Ромелу Лукаку
Карим Бензема 62’
Килиан Мбаппе 69’
Тео Эрнандес 90+1’
37’ Янник Карраско
41’ Ромелу Лукаку
62’ Карим Бензема
69’ Килиан Мбаппе
90+1’ Тео Эрнандес
Франция смогла вырвать победу над Бельгией, пропустив 2 гола в течение встречи.
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Таким образом, "Ле Блё" впервые победили после того как пропустили 2 или более гола аж с 2012 года, сообщает Opta. Последний раз французы смогли выиграть в Исландии в товарищеской встрече, уступая в 2 мяча.
К слову, Франция во втором полуфинале Лиги наций обыграла Бельгию (3:2). "Ле Блё" встретятся с Испанией в финале, матч запланирован на 10 октября, начало в 21:45.
Франция вышла в финал Лиги наций, вырвав победу над Бельгией в фантастической перестрелке с пятью голами
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