Франція вирвала перемогу в Бельгії у півфіналі Ліги націй, чим змогли завершити свою неприємну тенденцію.

Франція змогла вирвати перемогу над Бельгією, пропустивши 2 голи впродовж зустрічі.

Бельгія – Франція – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, "Ле Бльо" вперше перемогли після того як пропустили 2 або більше голи аж з 2012 року, повідомляє Opta. Востаннє французи змогли виграти у Ісландії в товариській зустрічі, поступаючись у 2 м'ячі.

До слова, Франція у другому півфіналі Ліги націй обіграла Бельгію (3:2). "Ле Бльо" зустрінуться з Іспанією у фіналі, матч запланований на 10 жовтня, початок о 21:45.

Франція вийшла у фінал Ліги націй, вирвавши перемогу над Бельгією у фантастичній перестрілці з п'ятьма голами