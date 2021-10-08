Бельгія – Франція: "Ле Бльо" перервали невдалу серію, яка тривала майже 10 років
07:30 - Читать на русском
Франція вирвала перемогу в Бельгії у півфіналі Ліги націй, чим змогли завершити свою неприємну тенденцію.
завершено
37’ Яннік Карраско
41’ Ромелу Лукаку
Карім Бензема 62’
Кіліан Мбаппе 69’
Тео Ернандес 90+1’
37’ Яннік Карраско
41’ Ромелу Лукаку
62’ Карім Бензема
69’ Кіліан Мбаппе
90+1’ Тео Ернандес
Франція змогла вирвати перемогу над Бельгією, пропустивши 2 голи впродовж зустрічі.
Бельгія – Франція – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Таким чином, "Ле Бльо" вперше перемогли після того як пропустили 2 або більше голи аж з 2012 року, повідомляє Opta. Востаннє французи змогли виграти у Ісландії в товариській зустрічі, поступаючись у 2 м'ячі.
До слова, Франція у другому півфіналі Ліги націй обіграла Бельгію (3:2). "Ле Бльо" зустрінуться з Іспанією у фіналі, матч запланований на 10 жовтня, початок о 21:45.
Франція вийшла у фінал Ліги націй, вирвавши перемогу над Бельгією у фантастичній перестрілці з п'ятьма голами
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