"Мы хорошо отыграли первую половину первого тайма. В частности, первые двадцать пять минут. Затем мы слишком много страдали, слишком много отступали. Мы не могли выбраться, нам не хватало агрессивности. Счет 2:0 был серьезным, это было плохое завершение тайма. Во втором все уже было по-другому. Качество у нас есть. Мы не должны забывать о сопернике, это лучшая команда в рейтинге ФИФА. В перерыве, кроме меня, мало кто думал, что мы собираемся изменить ситуацию. Всегда есть такое душевное состояние, такая сила характера.

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Я не сомневался в Мбаппе. Всегда был рядом с ним и оказывал ему поддержку. Во время Евро у него были хорошие намерения, просто не хватало эффективности. От Килиана всегда большие ожидания. Я очень хорошо знаю, что с ним сборная Франции будет сильнее, и я говорю это не для того, чтобы его порадовать.

Пока будем наслаждаться этой победой. Я смотрел игру Италии против Испании, которая всегда способна лишить соперника мяча, утомлять его. Даже с молодыми игроками в составе они могут захватить мяч. Мы тоже должны это делать, быть эффективными. На кону стоит титул, и важно их выигрывать", – цитирует Дешама L'Équipe.

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