Бельгія – Франція: Дешам пояснив два різні тайми і відзначив Мбаппе після провалу на Євро
Керманич збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував вольову перемогу над Бельгією (3:2) у півфіналі Ліги націй.
"Ми добре відіграли першу половину першого тайму. Зокрема, перші двадцять п'ять хвилин. Потім ми занадто багато страждали, занадто багато відступали. Ми не могли вибратися, нам не вистачало агресивності. Рахунок 2:0 був серйозним, це було погане завершення тайму. У другому все вже було по-іншому. Якість у нас є. Ми не повинні забувати про суперника, це найкраща команда в рейтингу ФІФА. У перерві, крім мене, мало хто думав, що ми збираємося змінити ситуацію. Завжди є такий душевний стан, така сила характеру.
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Я не сумнівався у Мбаппе. Завжди був поруч з ним і надавав йому підтримку. Під час Євро у нього були хороші наміри, просто не вистачало ефективності. Від Кіліана завжди великі очікування. Я дуже добре знаю, що з ним збірна Франції буде сильнішою, і я кажу це не для того, щоб його порадувати.
Поки будемо насолоджуватися цією перемогою. Я дивився гру Італії проти Іспанії, яка завжди здатна позбавити суперника м'яча, втомлювати його. Навіть з молодими гравцями у складі вони можуть захопити м'яч. Ми теж повинні це робити, бути ефективними. На кону стоїть титул, і важливо його виграти", – цитує Дешама L'Équipe.
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