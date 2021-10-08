"Ми добре відіграли першу половину першого тайму. Зокрема, перші двадцять п'ять хвилин. Потім ми занадто багато страждали, занадто багато відступали. Ми не могли вибратися, нам не вистачало агресивності. Рахунок 2:0 був серйозним, це було погане завершення тайму. У другому все вже було по-іншому. Якість у нас є. Ми не повинні забувати про суперника, це найкраща команда в рейтингу ФІФА. У перерві, крім мене, мало хто думав, що ми збираємося змінити ситуацію. Завжди є такий душевний стан, така сила характеру.

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Я не сумнівався у Мбаппе. Завжди був поруч з ним і надавав йому підтримку. Під час Євро у нього були хороші наміри, просто не вистачало ефективності. Від Кіліана завжди великі очікування. Я дуже добре знаю, що з ним збірна Франції буде сильнішою, і я кажу це не для того, щоб його порадувати.

Поки будемо насолоджуватися цією перемогою. Я дивився гру Італії проти Іспанії, яка завжди здатна позбавити суперника м'яча, втомлювати його. Навіть з молодими гравцями у складі вони можуть захопити м'яч. Ми теж повинні це робити, бути ефективними. На кону стоїть титул, і важливо його виграти", – цитує Дешама L'Équipe.

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