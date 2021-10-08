Бельгия – Франция: Де Брюйне повторил достижение Месси
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне едва не принес победу "красным дьяволам" в матче Лиги наций с Францией.
Бельгиец в поединке против Франции отметился двумя ассистами, став вторым игроком в истории, которому покорилось это достижение, сообщает Opta.
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Ранее это удалось Лионелю Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2018 – тогда аргентинец дважды ассистировал своим партнерам. Интересно, что в обоих случаях Франция непременно побеждала.
К слову, Бельгия во втором полуфинале Лиги наций уступила французам (2:3). "Ле Блё" встретятся с Испанией в финале, матч запланирован на 10 октября, начало в 21:45.
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