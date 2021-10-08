Бельгія – Франція: Де Брюйне повторив досягнення Мессі
Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брюйне ледь не приніс перемогу "червоним дияволам" у матчі Ліги націй з Францією.
Бельгієць у поєдинку проти Франції відзначився двома асистами, ставши другим гравцем в історії, якому підкорилсь це досягнення, повідомляє Opta.
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Раніше це вдалось Ліонелю Мессі в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 – тоді аргентинець двічі асистував своїм партнерам. Цікаво, що в обох випадках Франція неодмінно перемагала.
До слова, Бельгія у другому півфіналі Ліги націй поступилась французам (2:3). "Ле Бльо" зустрінуться з Іспанією у фіналі, матч запланований на 10 жовтня, початок о 21:45.
Франція вийшла у фінал Ліги націй, вирвавши перемогу над Бельгією у фантастичній перестрілці з п'ятьма голами