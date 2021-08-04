30-летний украинский атлет одолел в финале венгра Виктора Лоринца и выиграл золотую медаль токийской Олимпиады.

Насибов выборол второе олимпийское серебро для Украины

В первом периоде Жан Беленюк минимально уступил оппоненту, сдерживая его атаки (0:1). Во втором периоде украинец был активнее – сравнял счет и сделал накат, заработав 5 баллов. До конца поединка Беленюк удержал преимущество (5:1) и завоевал первое олимпийское золото в карьере. Это также первая золотая медаль для Украины на токийской Олимпиаде.

Отметим, другой украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов выиграл серебро в весе до 67 кг. В общем, украинские атлеты одержали в Токио девять наград – 1 золотую, 2 серебряных и 6 бронзовых.

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