Северный сосед Украины потерпел самое крупное поражение в своей истории. Предыдущий антирекорд держался с 2003 года, когда белорусы проиграли Австрии 0:5.

Бельгия – Беларусь – 8:0 – видео голов и обзор матча

"Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Поэтому и такой плачевный результат. Трудно говорить.

Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить", – цитирует главного тренера Михаила Мерхеля официальный сайт БФФ.

ЧМ-2022, отбор: 15:0 от Бельгии и Нидерландов, Уэльс дожал чехов, сумасшедшая перестрелка Турции и Латвии