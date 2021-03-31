Бельгия в матче 3 тура квалификации на ЧМ-2022 уничтожила белорусов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Поединок выдался для Бельгии легкой прогулкой, ведь Беларусь не могла ничего противопоставить грозным "красным дьяволам".

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Избиение началось уже на 14 минуте, а завершилось перед финальным свистком. В плане результативности больше всего повезло Троссару и Ванакену, которые оформили по дублю.

Бельгия возглавила группу Е с 7 очками, а вот Беларусь расположилась на предпоследней строчке – всего 3 зачетных балла в активе.