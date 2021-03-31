Північний сусід України зазнав найбільшої поразки у своїй історії. Попередній антирекорд тримався з 2003 року, коли білоруси програли Австрії 0:5.

Бельгія – Білорусь – 8:0 – відео голів та огляд матчу

"Можна тільки попросити вибачення. Гра нам повністю не вдалася. З того, що ми запланували, нічого не вийшло реалізувати. Тому і такий прикрий результат. Важко говорити.

Якщо не вистачає майстерності, треба якось мотивувати себе. Сьогоднішня гра показала, що мотивації немає. Опустили руки і практично перестали грати. Для мене, як для головного тренера, це велика несподіванка. Таких провалів ми не могли навіть в страшному сні собі уявити", – цитує головного тренера Михайла Мерхеля офіційний сайт БФФ.

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