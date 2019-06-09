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Беларусь – Германия – 0:2 – видео голов и обзор матча

11:20 2 Читати українською
Беларусь – Германия – 0:2 – видео голов и обзор матча
Беларусь – Германия – 0:2

В отборе к Евро-2020 в группе С белорусы уступили немцам. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

 
Лерой Сане 12’
Марко Ройс 62’
12’ Лерой Сане
62’ Марко Ройс

Немцы открыли счет уже в дебюте встречи: Лерой Сане, получив мяч от Йозуа Киммиха, мастерски обыграл защитника в штрафной и пробил мимо вратаря. После этого "бундестим" успокоилась и очень мало била по воротам: взяв в осаду штрафную соперника гости пытались разыгрывать мяч до верного и, преимущественно, до завершающего удара дело так и не доходило.

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В общем Беларусь достойно выглядела в первой половине встречи и если бы смогла реализовать один из двух своих стопроцентных моментов, игра была бы значительно интереснее.

Во втором тайме немцы продолжили контролировать мяч и создавать момент за моментом, однако болезнь первого тайма продолжилась – "бундестим" не хватало акцентированного завершающего удара.

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На 62-й минуте Йозуа Киммих отпасовал на Матиаса Гинтера, который нашел во вратарской площадке Марко Ройса. Тот, выйдя один на один с Александром Гутором, легко переиграл голкипера и удвоил преимущество своей команды.

0:2 – вполне закономерный результат встречи, который позволил сборной Германии одержать вторую победу и подняться на вторую строчку в своей группе.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Беларусь - Германия Германия Германия Беларусь Беларусь Видеоновости
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