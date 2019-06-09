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Греция – Италия – 0:3 – видео голов и обзор матча

10:28 37 Читати українською
Греция – Италия – 0:3 – видео голов и обзор матча
Греция – Италия – 0: 3

Италия уверенно разобралась со сборной Греции в матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и главных моментов игры.

"Скуадра Адзурра" не почувствовала сопротивления со стороны греков. "Эллины" несмотря домашний статус поединка пропустили три "сухих" мяча. Интересно, что все голы были забиты в середине первого тайма в течение 10-и минут. Барелла, Инсинье и Бонуччи поочередно поразили ворота соперника и не оставили ему шансов на положительный результат.

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После 3-го тура Италия осталась лидером, набрав максимум очков. Греция занимает третье место.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Видеоновости Греция Греция Италия Италия
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