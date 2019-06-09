Греция – Италия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Италия уверенно разобралась со сборной Греции в матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и главных моментов игры.

"Скуадра Адзурра" не почувствовала сопротивления со стороны греков. "Эллины" несмотря домашний статус поединка пропустили три "сухих" мяча. Интересно, что все голы были забиты в середине первого тайма в течение 10-и минут. Барелла, Инсинье и Бонуччи поочередно поразили ворота соперника и не оставили ему шансов на положительный результат.

Отбор на Евро-2020: Италия разгромила Грецию, Бельгия разобралась с Казахстаном

После 3-го тура Италия осталась лидером, набрав максимум очков. Греция занимает третье место.