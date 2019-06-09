Греция – Италия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Лига наций — 08:00 300
-
Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций
-
Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатовУкраина — 8 июнь 1213
-
Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ – в ворота "моряков" арбитр назначил три пенальтиУкраина — 8 июнь 1099
-
"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому СербіїСборная Украины — 8 июнь 1362
-
Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоційСборная Украины — 8 июнь 461