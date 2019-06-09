Білорусь – Німеччина – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У відборі до Євро-2020 у групі С білоруси поступились німцям. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Німці відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі: Лерой Сане, отримавши м’яч від Йозуа Кімміха, майстерно обіграв захисника у штрафному майданчику і пробив повз воротаря. Після цього "бундестім" заспокоїлась і дуже мало била по воротах: взявши в облогу штрафний майданчик суперника гості намагались розігрувати м’яч до вірного і, переважно, до завершального удару справа так і не доходила.

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Загалом Білорусь достойно виглядала у першій половині зустрічі і якби змогла реалізувати один із двох своїх стовідсоткових моментів, гра була б значно цікавішою.

У другому таймі німці продовжили контролювати м’яч і створювати момент за моментом, однак хвороба першого тайму продовжилась – "бундестіму" бракувало акцентованого завершального удару.

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На 62-й хвилині Йозуа Кімміх відпасував на Матіаса Гінтера, який знайшов у воротарському майданчику Марко Ройса. Той, вийшовши віч-на-віч з Олександром Гутором, легко переграв голкіпера і подвоїв перевагу своєї команди.

0:2 – цілком закономірний результат зустрічі, який дозволив збірній Німеччини здобути другу перемогу і піднятись на другу сходинку у своїй групі.