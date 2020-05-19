Беланда заинтересовал принципиальных оппонентов из Примеры, – MD

Скандальный экс-полузащитник киевского Динамо Юнес Беланда, ныне защищающий цвета турецкого Галатасарая, в ближайшее трансферное окно может перебраться в топ-чемпионат.

Хавбек заинтересовал испанские Севилью и Бетис. Об этом со ссылкой на марокканские СМИ сообщает Mundo Deportivo.

Экс-динамовец влез в очередной конфликт – клуб оперативно отстранил его и хочет продать

Кроме того, на Беланда якобы продолжает претендовать Монако. Также 30-летний марокканец имеет предложения из экзотического чемпионата – его могут подписать аравийские Аль-Хиляль и Аль-Иттихад. Галатасарай не будет оказывать препятствий потенциальному трансферу Беланда. Текущий контракт полузащитника со стамбульцами завершает действие в 2021 году, но боссы "желто-красных" хотят попрощаться с ним уже этим летом.

В нынешнем сезоне Юнес Беланда провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Ранее он защищал цвета Ниццы, Шальке, киевского Динамо и Монпелье.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають