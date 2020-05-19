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Беланда заинтересовал принципиальных оппонентов из Примеры, – MD

17:59 44 Читати українською
Беланда заинтересовал принципиальных оппонентов из Примеры, – MD
Юнес Беланда / Depo Photos

Скандальный экс-полузащитник киевского Динамо Юнес Беланда, ныне защищающий цвета турецкого Галатасарая, в ближайшее трансферное окно может перебраться в топ-чемпионат.

Хавбек заинтересовал испанские Севилью и Бетис. Об этом со ссылкой на марокканские СМИ сообщает Mundo Deportivo.

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Кроме того, на Беланда якобы продолжает претендовать Монако. Также 30-летний марокканец имеет предложения из экзотического чемпионата – его могут подписать аравийские Аль-Хиляль и Аль-Иттихад. Галатасарай не будет оказывать препятствий потенциальному трансферу Беланда. Текущий контракт полузащитника со стамбульцами завершает действие в 2021 году, но боссы "желто-красных" хотят попрощаться с ним уже этим летом.

В нынешнем сезоне Юнес Беланда провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Ранее он защищал цвета Ниццы, Шальке, киевского Динамо и Монпелье.

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Теги
Трансферы Чемпионата Испании Аль-Хиляль Аль-Хиляль Аль-Иттихад Аль-Иттихад Юнес Беланда Юнес Беланда Севилья Севилья Галатасарай Галатасарай Бетис Бетис Монако Монако Испания Трансферы
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