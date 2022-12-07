Нападающий Арсенала и сборной Англии Букайо Сака получил такое желанное фото с кумиром.

Лагерь "Трех львов" посетил легендарный капитан команды Дэвид Бекхэм. Для некоторых игроков сборной Англии это была отличная возможность встретиться с одним из любимых игроков детства.

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Очевидно, среди них был Сака. Пока Бекхэм разговаривал с Грилишем и Саутгейтом, Букайо подошел и стесняясь попросил Дэвида об общем фото. Конечно, Дэвид не отказал. Казалось бы, обыденная вещь, но из-за скромности 21-летнего англичанина видео уже стало вирусным.

Стоит отметить, что Сака – лидер и одна из главных звезд нынешней сборной Англии. В частности, форвард Арсенала (вместе с Рашфордом) является лучшим бомбардиром национальной команды на ЧМ-2022, забив 3 гола.

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