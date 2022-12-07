Нападник Арсенала та збірної Англії Букайо Сака отримав таке бажане фото з кумиром.

У табір "Трьох левів" завітав легендарний капітан команди Девід Бекхем. Для деяких гравців збірної Англії це була чудова можливість зустрітися з одним із улюблених гравців дитинства.

ЧС-2022: відомі всі пари 1/4 фіналу – розклад вирішальних матчів

Вочевидь, серед них був Сака. Поки Бекхем розмовляв з Грілішем та Саутгейтом, Букайо підійшов та сором'язливо попросив Девіда про спільне фото. Авжеж, Девід не відмовив. Здавалося б, буденна річ, але завдяки скромності 21-річного англійця відео вже стало вірусним.

Варто зауважити, що Сака – це лідер та одна із головних зірок нинішньої збірної Англії. Зокрема, форвард Арсенала (разом із Рашфордом) наразі є найкращим бомбардиром національної команди на ЧС-2022, забивши 3 голи.

Англія розгромила Сенегал і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – два герої Саутгейта і фініш для найкращих африканців