Іменитий акціонер флоридського клубу сам здійнявся на небезпечну висоту, щоб начистити до блиску мурал зі зображенням Мессі. Дружина Вікторія захоплено коментувала роботу чоловіка.

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"Хіба є щось, що не може зробити Девід Бекхем? Ми у місті лише кілька днів, а він відразу береться за справу. Так, це він зараз відбілює зуби Мессі, а ми спостерігаємо! Всім поцілунки з Маямі", – написала Вікторія під відео з роботою чоловіка.

Нагадаємо, Мессі підписав з Інтер Маямі 2-річний контракт. За чутками, зарплатня Лео складатиме 50-60 мільйонів доларів на рік. Дебют чемпіона світу очікується 21 липня.

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