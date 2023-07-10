Бекхем взявся за небезпечну роботу, щоб зробити Мессі красунчиком – Вікторія шокована
Девід Бекхем разом зі всіма представниками Інтер Маямі готується до прибуття суперзіркового новачка.
Іменитий акціонер флоридського клубу сам здійнявся на небезпечну висоту, щоб начистити до блиску мурал зі зображенням Мессі. Дружина Вікторія захоплено коментувала роботу чоловіка.
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"Хіба є щось, що не може зробити Девід Бекхем? Ми у місті лише кілька днів, а він відразу береться за справу. Так, це він зараз відбілює зуби Мессі, а ми спостерігаємо! Всім поцілунки з Маямі", – написала Вікторія під відео з роботою чоловіка.
Нагадаємо, Мессі підписав з Інтер Маямі 2-річний контракт. За чутками, зарплатня Лео складатиме 50-60 мільйонів доларів на рік. Дебют чемпіона світу очікується 21 липня.
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