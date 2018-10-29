Бекхэм сфотографировался с украинским военным и выразил ему уважение

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил украинца Василия Омельченко, который добыл серебро на "Играх Непокоренных".
Дэвид Бекхэм, который является амбасадором "Игр Непокоренных", сфотографировался с обладателем серебряной медали украинцем Василием Омельченко, который выступает в дисциплине легкая атлетика, сообщает сообщество Invictus Games: Team Ukraine в Facebook.
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Отметим, Омельченко завоевал серебряную медаль в прыжках в длину. Василий сумел финишировать на второй позиции с результатом 5 метров 43 сантиметра. Кроме прыжков, украинец примет участие в забеге на 400-метровке.
"Игры Непокоренных" – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, участвуют раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны. Украина участвует в соревнованиях с 2017 года.
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