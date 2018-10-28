Бекхем сфотографувався з українським військовим і висловив йому повагу

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем привітав українця Василя Омельченка, який здобув срібло на "Іграх Нескорених".

Девід Бекхем, який є амбасадором "Ігор Нескорених", сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком, який виступає у дисципліні легка атлетика, повідомляє спільнота Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.

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Зазначимо, Омельченко здобув срібну медаль у стрибках в довжину. Василь зумів фінішувати на другій позиції із результатом 5 метрів 43 сантиметри. Окрім стрибків, українець візьме участь у забігу на 400-метрівці.

"Ігри Нескорених" – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Україна бере участь у змаганнях з 2017 року.

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