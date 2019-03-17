Бекхэм мечтает пригласить Месси и Роналду в Майами Интер

Легендарный полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм предполагает, что в его клубе МЛС Интер Майами со временем смогут сыграть Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Каждый формирует свой список желаний – все это делают. Но посмотрите на то, на каком уровне Лео и Криштиану продолжают играть. Не думаю, что это скоро закончится.

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Они играют на таком высоком уровне, что трудно рассчитывать, что они опокинут клубы, в которых находятся. Но мы увидим. Вы никогда не знаете, что может произойти в футболе.

Как организация, как клуб, мы начинаем наблюдать за игроками, их способностями, и за тем, что возможно осуществить. У нас есть большая команда, и мы начнем собирать все вместе. Но мы должны сделать это быстро. Здесь совсем другой мир, не такой, как в европейских лигах", – цитирует Бекхэма AS.

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