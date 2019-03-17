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Бекхем мріє запросити Мессі та Роналду в Маямі Інтер

12:32 631 Читать на русском
Бекхем мріє запросити Мессі та Роналду в Маямі Інтер
Девід Бекхем та Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Легендарний півзахисник збірної Англії Девід Бекхем припускає, що в його клубі МЛС Інтер Маямі згодом зможуть зіграти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

"Кожен формує свій список побажань – всі це роблять. Але подивіться на те, на якому рівні Лео і Кріштіану продовжують грати. Не думаю, що це скоро закінчиться.

Бекхем будує дрім-тім: Мессі, Роналду та Грізманн в одній команді?

Вони грають на такому високому рівні, що важко розраховувати, що вони залишають клуби, в яких перебувають. Але ми побачимо. Ви ніколи не знаєте, що може статися у футболі.

Як організація, як клуб, ми починаємо спостерігати за гравцями, їх здібностями, і за тим, що можливо здійснити. У нас є велика команда, і ми почнемо збирати все разом. Але ми повинні зробити це швидко. Тут зовсім інший світ, не такий, як у європейських лігах", – цитує Бекхема AS.

"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з Бекхемом

Теги
Світ Девід Бекхем Девід Бекхем Інтер Маямі Інтер Маямі МЛС Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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