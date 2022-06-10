Гарет Бейл был вынужден отвечать на вопросы журналистов по трансферу в испанский середняк.

Президент Хетафе уверял, что ему предложили подписать звездного валлийца, однако Гарет придерживается другого мнения.

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"Нет, я не собираюсь в Хетафе. Это точно", – ответил 32-летний Бейл, не сдерживая улыбку перед объективом камер.

Getafe



Gareth Bale says he will NOT be going to Getafe following links over the last few days. pic.twitter.com/c7yhKmKcM1 — Football Daily (@footballdaily) June 10, 2022

Напомним, недавно вингер вывел Уэльс на чемпионат мира, спровоцировав автогол Андрея Яромленко в решающем матче отбора против сборной Украины.

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