Бейл высмеял слухи о своем переходе в Хетафе – видео реакции обидчика Украины
21:50 - Читати українською
Гарет Бейл был вынужден отвечать на вопросы журналистов по трансферу в испанский середняк.
Президент Хетафе уверял, что ему предложили подписать звездного валлийца, однако Гарет придерживается другого мнения.
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"Нет, я не собираюсь в Хетафе. Это точно", – ответил 32-летний Бейл, не сдерживая улыбку перед объективом камер.
Напомним, недавно вингер вывел Уэльс на чемпионат мира, спровоцировав автогол Андрея Яромленко в решающем матче отбора против сборной Украины.
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