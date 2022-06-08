Бейла втянули в спекуляции – агент валлийца разоблачил ложь президента сенсационного клуба из Испании
Форвард сборной Уэльса Гарет Бейл удивлен слухами о своем будущем. Ничего не знает даже его агент.
Сегодня президент мадридского Хетафе заявил, что с ним на связь вышли представители Бейла, предложив услуги своего клиента.
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Очевидно, агенты валлийца ничего об этом не знают. "У меня даже нет номера телефона президента Хетафе", – сказал Джошуа Барнетт в комментарии Фабрицио Романо.
Напомним, в конце июня у Бейла завершается контракт с Реалом и футболист станет свободным агентом. Поскольку Уэльс вышел на ЧМ-2022, то о возможности завершения карьеры пока речь не идет.
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