"В Реале в гольф играют только двое – я и Куртуа. Я номер один в команде. Тибо не лучше меня.

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Когда есть возможность посетить турнир по гольфу, я использую этот шанс. Атмосфера, зрители, хорошая погода – все это замечательно. Плюс, конечно, все ребята очень хорошо играют.

Невероятно, насколько гольфисты проявляют себя, находясь под давлением. Футбол этим отличается, потому что давление тоже присутствует, но на поле еще арбитр.

Гольф – гораздо более интеллектуальная игра. Здесь я даже чувствую больше давления, чем на стадионе, где 80 тысяч зрителей ", – сказал Бейл для Mundo Deportivo.

Напомним, 30-летнего хавбека неоднократно обвиняли в пристрастии к гольфу, мол, это плохо влияет на его игру в мадридском клубе.

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