Бэйл на прошлой неделе травмировал правую ногу, из-за чего не сыграл с Сельтой и Интером. Более детальное обследование показало, что у Гарета разрыв мышцы подколенного сухожилия, сообщает AS.

Валлиец пропустит как минимум 8 недель и вернется на поле не раньше середины ноября. Таким образом Бейл пропустит оба матча с Шахтером (19 октября и 3 ноября) в Лиге чемпионов.

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Хроника травм Бейла в Реале: