"У Реалі в гольф грають тільки двоє – я і Тібо Куртуа. Я номер один в команді. Тібо не кращий мене.

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Коли є можливість відвідати турнір з гольфу, я використовую цей шанс. Атмосфера, глядачі, хороша погода – все це чудово. Плюс, звичайно, всі хлопці дуже добре грають.

Неймовірно, наскільки гольфісти проявляють себе, перебуваючи під тиском. Футбол цим відрізняється, тому що тиск теж присутній, але на полі ще є арбітр.

Гольф – набагато більш інтелектуальна гра. Тут я навіть відчуваю більше тиску, ніж на стадіоні, де 80 тисяч глядачів", – сказав Бейл для Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 30-річного хавбека неодноразово звинувачували у пристрасті до гольфу, мовляв, це погано впливає на його гру в мадридському клубі.

"Уельс, гольф, Мадрид" – не просто тролінг: Реал отримав нищівний іміджевий удар і приниження від Бейла