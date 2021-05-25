Гарет Бейл, выступающий на правах аренды за Тоттенхэм, серьезно задумывается о завершении карьеры.

31-летний валлиец уже летом вернется в Реал из Англии. Правда, после Евро-2020 он может повесить бутсы на гвоздь, сообщает ABC.

Бейл думает о завершении карьеры – форварду лишь 31 год

Бэйл хочет согласовать с мадридцами досрочное расторжение контракта, который рассчитан до июня 2022-го. Отмечается, что Гарет также стремится получить остальную зарплату, которая прописана в действующем соглашении, и объявить о завершении карьеры.

Заметим, за "бланкос" ввалиець выступает с 2013 года. В поточном сезоне Гарет Бейл провел 33 матча в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 14 голов и 3 результативных передачи.

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