Вингер Тоттенхэма Гарет Бейл, права на которого принадлежат Реалу, может завершить карьеру футболиста в следующем году.

Валлиец планирует вернуться в Реал после возвращения из аренды в Тоттенхэме, сыграть последний сезон по контракту и завершить карьеру, сообщает AS.

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Сейчас его главной целью является успешное выступление на Евро-2020. По завершении турнира Бейл планирует вернуться в Реал и сыграть на реконструированном Сантьяго Бернабеу. Сам игрок избегает комментариев на эту тему. Стоит заметить, что герою финала Лиги чемпионов в Киеве на момент завершения следующего сезона будет только 32 года.

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Отметим, что Бейл провел 33 матча в составе Тоттенхэма в текущем сезоне, записав в свой актив 14 голов и 3 результативные передачи.

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