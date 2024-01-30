Бывший полузащитник сборной Украины Юрий Дмитрулин вспомнил свою реакцию на скандальный заголовок российских СМИ перед очной встречей сборных Украины и России в 1999 году.

"Нам говорили: "Не надо гулять, ходить по улице". Закрыли нас, но надо же выйти. Пошли купить "Советский Спорт" и на обложке: "Бей, Хохлов, спасай Россию".

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Зацепило очень сильно. Хотя они там оправдывались, что Хохлов – это фамилия игрока сборной России, но все понимали, что означает эта фраза", – поделился Дмитрулин в документальном фильме "Украина – Россия: Матч жизни".

Напомним, что поединок Россия – Украина в отборе к Евро-2000 завершился ничьей 1:1 – Шевченко шедевральным ударом со штрафного наказал россиян за их провокации перед поединком. Это позволило лишить Россию каких-либо шансов на выход на чемпионат Европы.

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