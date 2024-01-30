"Бей, Хохлов, спасай Россию": екс-гравець збірної України пригадав реакцію команди на шовіністичний заголовок росіян
Колишній півзахисник збірної України Юрій Дмитрулін пригадав свою реакцію на скандальний заголовок російських ЗМІ перед очною зустріччю збірних України та Росії у 1999 році.
"Нам казали: "Не треба гуляти, ходити по вулиці". Зачинили нас, але треба ж вийти. Пішли купити "Советский Спорт" і на обкладинці: "Бей, Хохлов, спасай Россию".
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Зачепило дуже сильно. Хоча вони там виправдовувалися, що Хохлов – це прізвище гравця збірної Росії, але всі розуміли, що означає ця фраза", – поділився Дмитрулін у документальному фільмі "Україна – Росія: Матч життя".
Нагадаємо, що поєдинок Росія – Україна у відборі до Євро-2000 завершився нічиєю 1:1 – Шевченко шедевральним ударом зі штрафного покарав росіян за їхні провокації перед поєдинком. Це дозволило позбавити Росію будь-яких шансів на вихід до чемпіонату Європи.
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