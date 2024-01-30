Колишній півзахисник збірної України Юрій Дмитрулін пригадав свою реакцію на скандальний заголовок російських ЗМІ перед очною зустріччю збірних України та Росії у 1999 році.

"Нам казали: "Не треба гуляти, ходити по вулиці". Зачинили нас, але треба ж вийти. Пішли купити "Советский Спорт" і на обкладинці: "Бей, Хохлов, спасай Россию".

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Зачепило дуже сильно. Хоча вони там виправдовувалися, що Хохлов – це прізвище гравця збірної Росії, але всі розуміли, що означає ця фраза", – поділився Дмитрулін у документальному фільмі "Україна – Росія: Матч життя".

Нагадаємо, що поєдинок Росія – Україна у відборі до Євро-2000 завершився нічиєю 1:1 – Шевченко шедевральним ударом зі штрафного покарав росіян за їхні провокації перед поєдинком. Це дозволило позбавити Росію будь-яких шансів на вихід до чемпіонату Європи.

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