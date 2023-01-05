Утром 5 января Дэйли Блинд вылетел из Амстердама в Мюнхен, чтобы завершить свой переход в Баварию. Мюнхенцы подпишут опытного защитника на замену травмированному Лукасу Эрнандесу, который из-за разрыва крестообразной связки колена выбыл минимум на полгода. Контракт Блинда с Баварией будет рассчитан до завершения сезона 2022/23 с опцией продления еще год, сообщает Telegraaf.

Аякс официально расторг контракт с Блиндом – 333 матча, 11 трофеев и остановка сердца за 20 лет вместе

Нидерландец находится в статусе свободного агента, потому за его переход платить не придется. Это идеальный вариант для Баварии, которая не может позволить себе тратить большую сумму в зимнее окно. Правда, углубленное внимание к футболисту будет во время медосмотра, ведь раньше у Блинда обнаружили проблемы с сердцем.

Агент Дэйли имеет хорошие отношения со спортивным директором Баварии Хасаном Салихамиджичем. Благодаря этому и стал возможным неожиданный переход.

Ранее 32-летний Дэйли Блинд выступал за Гронинген, Аякс и Манчестер Юнайтед. Недавно защитник стал свободным агентом, разорвав соглашение с амстердамским клубом. За национальную сборную Нидерландов Блинд сыграл 99 матчей, забил 3 гола (на ЧМ-2022 – 5 поединков, 1 гол, 1 ассист).

Барселона переманила одного из лучших талантов Украины – он уже забивает суперголы и впечатляет испанские СМИ