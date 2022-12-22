Немецкие клубы не получат слишком больших денег от продаж ТВ-прав в сезоне-2022/23.

Авторитетное издание Kicker опубликовало структуру доходов клубов Бундеслиги от телеправ в текущем сезоне. Больше всех заработает Бавария – 90,2 млн евро. Дортмундская Боруссия получит на 10 млн меньше, рядом Лейпциг (78,3 млн), Байер (75,5 млн) и Айнтрахт (73,5 млн).

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Унион показал самый большой прорыв за последний год. В прошлом сезоне столичный клуб был на 17 месте по заработкам, а теперь поднимается на 10 место (54,9 млн). Что логично, ввиду статуса лидера на протяжении значительной части чемпионата.

В общей сложности клубы Бундеслиги получат меньше (1053 млн евро), чем в сезоне-2021/22 (1189 млн евро). Основные доходы клубы имеют с трансляций на внутреннем рынке. С продажи прав за границу большинство вообще имеют "копейки" – 3-4 млн.