Німецькі клуби не отримають надто великих грошей від продажу ТБ-прав у сезоні-2022/23.

Авторитетне видання Kicker опублікувало структуру доходів клубів Бундесліги від телеправ у поточному сезоні. Найбільше за всіх заробить Баварія – 90,2 млн євро. Дортмундська Борусія отримає на 10 млн менше, близько Лейпциг (78,3 млн), Байєр (75,5 млн) та Айнтрахт (73,5 млн).

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Уніон видав найбільший прорив за останній рік. Минулого сезону столичний клуб був на 17 місці за заробітками, а тепер підіймається на 10 місце (54,9 млн). Що логічно, зважаючи на статус лідера протягом значної частини чемпіонату.

Загалом клуби Бундесліги отримають менше (1053 млн євро), ніж в сезоні-2021/22 (1189 млн євро). Основні доходи клуби мають з трансляцій на внутрішньому ринку. З продажу прав за кордон більшість взагалі мають "копійки" – 3-4 млн.