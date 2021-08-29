Звезда сборной Австрии Марсель Забитцер переходит из Лейпцига в Баварию. Стороны обо всем договорились.

Бавария договорилась с РБ Лейпциг о переходе Забитцера, информирует Bild. Цена вопроса – мизерные 16 миллионов евро. Условия личного контракта с Марселем мюнхенцы давно согласовали.

Transfermarkt оценивает австрийца в 42 млн, но у него следующим летом заканчивается контракт. Поэтому Лейпциг вынужден отпустить своего капитана за смешные деньги.

Забитцеру – только 27. Марсель в течение шести лет был лидером "быков" и выходил с командой в полуфинал Лиги чемпионов. Он способен сыграть на любой позиции в полузащите и в атаке. В Баварии он воссоединится с Юлианом Нагельсманном, под руководством которого раскрылся по-новому.

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