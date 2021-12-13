Подсчитано, на сколько ведущие европейские клубы пополнили свой бюджет во время еврокубковой осени.

Ведущий блоггер в сфере футбольного бизнеса Swiss Ramble подсчитал суммы, заработанные клубами топ-лиг в Лиге чемпионов 2021/22. Больше всего заработала Бавария – 96 миллионов евро. Отметку в 90 млн также прошли Реал и ПСЖ.

Есть 4 статьи дохода:

– выплата за участие в групповом этапе (для всех клубов одинакова – 15.64 млн)

– призовые деньги за победы и ничьи (Бавария и Ливерпуль заработали максимальные 27.7 млн за 6 побед + неразыгранные бонусы за ничьи других команд + бонус в размере 10 млн за выход в плей-офф)

– выплата за коэффициент клуба, основываясь на выступлениях в Европе за последние 10 лет

– национальный телепул (в разных странах он разный и делится на количество участников)

Лига чемпионов: определились все участники плей-офф