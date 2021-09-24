Программу 6-го тура чемпионата Германии открывал поединок на "Тролли Арена", где Гройтер Фюрт принимал Баварию. Мюнхенцы подошли к этой встрече с 4-матчевой серией побед при суммарном счёте 19:3, причем в предыдущем туре они отгрузили в ворота Бохума 7 голов – "трилистники" же не выиграли ни разу после возвращения в первую Бундеслигу, болтаясь на дне таблицы. Словом, фаворит был очевиден. "Рекордмайстеры" приехали размяться перед битвой с Динамо в ЛЧ.

Гости сразу со стартовым свистком захватили инициативу, открыв счёт на 10-й минуте в результате прорыва Дэвиса по флангу. После его прострела мяч отскочил на линию штрафной под удар Мюллеру – Томас направил сферу точно под левую штангу. 0:1! Благодаря этому голу он вышел на третье место в списке бомбардиров Баварии, оставив за спиной Карла-Хайнца Румменигге.

В середине первого тайма мюнхенцы удвоили преимущество красивым выстрелом Киммиха из-за пределов штрафной. Мяч влетел в правый нижний угол – 0:2! Перед свистком на перерыв мог и третий гол залететь, однако Левандовски, замыкая подачу Киммиха ударом пяткой, попал в перекладину. Гройтер Фюрт тоже имел возможность забить с углового – навес замыкал Грисбек, но мяч прошёл рядом с дальней штангой. Грин пытался подправить его в ворота, но не успел.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Баварии в счёте. Впрочем, на 48-й минуте у хозяев появился шанс на сенсацию – Грин после классной комбинации начал прорыв к воротам Нойера, а Павар остановил его фолом последней надежды. Арбитр показал Бенжамену красную карточку. Мюнхенцы остались в меньшинстве.

К сожалению для Гройтер Фюрта, этот факт не помог улучшить ситуацию на поле. "Трилистники" в следующие 20 минут даже ни одного удара не провели, в то время как у гостей их было три. На 68-й же минуте "рекордмайстеры" закрыли игру: Киммих исполнил подачу со стандарта на Левандовски, а Грисбек в попытке помешать Роберту на замыкании срезал мяч в собственные ворота – 0:3.

После этого Бавария расслабилась, дав сопернику определенную свободу в атаке. На 82-й минуте активность хозяев даже могла завершиться голом в пустые ворота (Дэвис подстраховал Нойера), а на 88-й Гройтер Фюрт таки забил гол престижа – это свежий Иттен пробил головой после навеса с правого фланга. Точно в дальний угол. 1:3! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Таким образом, Бавария набрала 16 очков, сохраняя лидерство в турнирной таблице, хотя Вольфсбург держится на расстоянии трёх зачетных баллов. Гройтер Фюрт же остался на последней позиции, имея всего 1 пункт в активе.