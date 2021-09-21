"Я всегда борюсь только с самим собой. То, что эти двое (Месси и Роналду – прим.) делают, не смогут повторить еще долго. Но я вижу, на что способен я. Нужно много работать и уважать соперников.

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Уже много лет слышу вопрос о переезде в другой чемпионат, но его нет в моей голове. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. Бавария показывает, насколько она сильна на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас с соперниками.

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Я на 100% сконцентрирован на Баварии. Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует.

Мой опыт очень ценен. Я очень хорошо готов физически, мои тесты в порядке. Это означает, что тело даст мне провести еще несколько лет на таком уровне", – цитирует Левандовски Kicker.

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