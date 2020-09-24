Бавария – Севилья: стартовые составы на матч за Суперкубок УЄФА
21:04 - Читати українською
Бавария встретится с Севильей в битве за Суперкубок УЕФА. Стартовые составы и прогноз на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок УЕФА Бавария – Севилья начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 3", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Бавария:
Севилья:
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