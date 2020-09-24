Баварія – Севілья: стартові склади на матч за Суперкубок УЄФА
21:04 - Читать на русском
Баварія зустрінеться з Севільєю у битві за Суперкубок УЄФА. Стартові склади та прогноз на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок УЄФА Баварія – Севілья розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 3", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Баварія:
Севілья:
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