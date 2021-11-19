Динамо перед поединком в ЛЧ против Баварии потренировалось на кошках разгромило Черноморец. У мюнхенцев соперник был немного сложнее, но не намного – в 12-м туре Бундеслиги они приехали в Аугсбург на матч против 16-й команды чемпионата. Никто не сомневался, что гости быстро сделают результат, начав отдыхать уже после перерыва.

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Впрочем, Аугсбург отказался от роли боксёрской груши. Более того: в середине первого тайма хозяева забили два гола – на 23-й минуте Педерсен расстрелял ворота после прострела Яго и отскока от Эрнандеса, а на 36-й Хан замкнул подачу Яго ударом головой метров с шести. Правда, на 38-й Бавария сократила отставание в счёте в результате передачи Павара с правого фланга – Мюллер "скорпионом" подрезал её на Левандовски, а тот в касание переправил мяч в сетку. 2:1! Именно с этими цифрами на табло команды и отправились отдыхать.

Ожидалось, что во втором тайме "рекордмастер" устроит жестокое избиение наглому аутсайдеру, но не тут-то было. Мюнхенцы давили, владея мячем 80% игрового времени, но очень большого количества моментов у ворот хозяев не возникало. Левандовски, Дэвис и Мусиала провели четыре острых выстрела из пределов штрафной, однако мяч либо не летел в створ, либо становился добычей голкипера. Все остальные удары не были слишком опасными.

Ближе к компенсированному времени подопечные Юлиана Нагельсманна начали действовать истерично, чем облегчили задачу обороне соперника. В итоге финальный свисток зафиксировал победу Аугсбурга над мюнхенцами – между прочим, всего третью в истории. Кроме того, команда покинула зону вылета.

Бавария остаётся на вершине с 28 очками, но в текущем туре Боруссия Д может сократить разрыв до одного зачетного балла.

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