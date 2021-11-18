"Киммих контактировал с кем-то из своего окружения, у кого есть подозрение на заражение коронавирусом. Он пропустил тренировку сегодня. Мы узнаем больше в течение дня.

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Коман борется с небольшими мышечными проблемами. Он пропустит завтрашнюю игру. Шупо-Мотинг и Дэвис только что вернулись из своих сборных. Они поедут в Аугсбург, и мы посмотрим. Дэвис вряд ли сыграет в стартовом составе", – приводит слова Нагельсманна официальный твиттер Баварии.

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К слову, поединок с Аугсбургом состоится уже завтра, 19 ноября, в 21:30. Уже через 4 дня мюнхенцы посетят Киев на поединок Лиги чемпионов против Динамо.

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