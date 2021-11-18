"Мне кажется, Левандовски очень не повезло с "Золотым мячом" в ковидный сезон, когда его то ли отложили, то ли отменили. Я бы выбрал его. Есть и другие кандидаты – не поймите меня неправильно.

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Салах провел отличный сезон, хотя он ничего и не выиграл. С другой стороны, есть Жоржиньо, который выиграл все. Но я не уверен, что он достаточно хорошо играл, чтобы обойти в голосовании Левандовски. Поэтому я бы выбрал Роберта.

Левандовски снова выиграл Бундеслигу. Его статистика просто ошеломляет, а его голы в прошлом году... Поэтому я думаю, что "Золотой мяч" должен получить Левандовски. Будет настоящим преступлением, если он не получит приз во время карьеры. Это отличный игрок", – цитирует Оуэна Euronews .

Результаты голосования "Золотого мяча" объявят 29 ноября. Место проведения мероприятия – знаменитый парижский театр Шатле. В прошлом году France Football решил не выбирать лучшего игрока по итогам коронавирусного сезона.