Мерсисайдцы оценили своего игрока в 35 млн евро, но Бавария пытается договориться на более выгодных для себя условиях. Первое предложение вообще было на 10 млн меньше, чем хочет Ливерпуль.

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Получив ожидаемый отказ, мюнхенцы улучшили предложение. Общая формула повторяет требования Ливерпуля. По информации Кристиана Фалька, Бавария готова заплатить за Мане 27,5 млн евро сразу, а 7,5 млн прописать в бонусный фонд. Спортивные директора продолжают переговоры.

Напомним, Садио Мане выступает за команду Юргена Клоппа с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн. евро. В сезоне 2021/22 сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами форвард трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

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