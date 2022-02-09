Мюнхенский клуб не планирует многое тратить во время летнего трансферного окна.

Бавария хочет подписать игроков на три позиции: центральный защитник, правый защитник и опорник. Но мюнхенцы не готовы трясти кошельком – Хасан Салихамиджич ищет варианты среди свободных агентов, информирует Sport Bild в свежем номере.

Левандовски готов на все ради трансфера в Реал, – AS

Приоритет клуба – сохранить нынешний состав. Руководство хочет переподписать всех лидеров. Коман, Киммих и Горецка уже согласовали новые контракты с Баварией, с Левандовски, Мюллером, Нойером и Гнабри ведутся переговоры.

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Проблемные позиции связаны с уходом Толиссо и Зюле. Никлас отказался подписывать новое соглашение и переходит в Дортмунд. Главные претенденты ему на замену – Кристенсен, выигравший Лигу чемпионов 2020/21 с Челси, и Гинтер из Гладбаха.

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