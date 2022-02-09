Мюнхенський клуб не планує багато витрачати під час літнього трансферного вікна.

Баварія хоче підписати гравців на три позиції: центрального захисника, правого захисника та опорника. Але мюнхенці не готові трусити гаманцем – Хасан Саліхаміджіч шукає варіанти серед вільних агентів, інформує Sport Bild у свіжому номері.

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Пріоритет клубу – зберегти нинішній склад. Керівництво хоче перепідписати всіх лідерів. Коман, Кімміх і Горецка вже узгодили нові контракти з Баварією, з Лєвандовскі, Мюллєром, Нойєром і Гнабрі ведуться перемовини.

Проблемні позиції пов'язані з відходом Толіссо та Зюле. Ніклас відмовився підписувати нову угоду та переходить у Дортмунд. Головні претенденти йому на заміну – Крістенсен з Челсі та Гінтер з Гладбаха.

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