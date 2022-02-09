Левандовски готов на все ради трансфера в Реал, – AS
Польский форвард якобы мечтает о "королевском клубе" до дрожи в коленках.
Левандовски твердо настроен продолжить карьеру в Мадриде, сообщает AS. По информации источника, поляк четко определился с приоритетным вариантом и дал указание своим представителям сделать все возможное для перехода в Реал.
В мадридских офисах, впрочем, фамилию Роберта не обсуждают. Но если переговоры с Холандом окончательно провалятся, клуб может обратить внимание на Левандовски. Форвард вроде бы согласится даже на снижение зарплаты ради Реала.
У Роберта контракт с Баварией рассчитан до лета 2023 года. Стороны ведут переговоры и пока не достигли договоренности. Бавария согласится на трансфер, чтобы не терять Левандовски через год бесплатно.
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