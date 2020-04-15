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Бавария определилась относительно трансфера Сане – последнее слово было за тренером мюнхенцев

18:18 124 Читати українською
Бавария определилась относительно трансфера Сане – последнее слово было за тренером мюнхенцев
Лерой Сане / Фото Bild

Похоже, нынешний сезон станет последним для Лероя Сане в футболке Манчестер Сити.

Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик дал свое согласие на трансфер Лероя Сане, сообщает Bild.

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Таким образом мюнхенцы сосредоточат все свои финансовые мощности на подписании 24-летнего немца. Действующий контракт Лероя с "горожанами" рассчитан до лета 2021-го.

Нынешний сезон Сане пропустил из-за тяжелой травмы, только недавно звезда Сити вернулся к тренировкам.

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