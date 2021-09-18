Німеччина, Бундесліга, 5-й тур

Баварія – Бохум – 7:0

Голи: Сане, 17, Кімміх, 27, 65, Гнабрі, 32, Лампропулос, 43 (аг.), Лєвандовскі, 61, Шупо-Мотінг, 79

Армінія – Хоффенхайм – 0:0

Аугсбург – Борусія М – 1:0

Гол: Нідерлехнер, 80

Майнц – Фрайбург – 0:0

Кельн – РБ Лейпциг – початок зустрічі о 19:30

Баварія хоче привезти в Бундеслігу чергову американську перлину – в конкурентах італійські клуби

Здавалось, Баварія у домашньому матчі з Бохумом, який на старті сезону зазнав вже трьох поразок, просто знищить рурців. Натомість мюнхенці у першій половині першого тайму не виглядали переконливо. Тривалий час різницю між командами робив лише гол забитий зі штрафного на 15-й хвилині Сане – Лерой фантастичним пострілом метрів з тридцяти перекинув стінку і поцілив у правий нижній кут воріт. Гості пробували огризатись, аж поки другий удар у матчі від "Ротен" знову не досяг цілі – Кімміх в оточенні оборонців отримав м'яч в районі одинадцятиметрової позначки, озирнувся, розвернувся і пробив. М'яч рикошетом від захисника влетів у сітку.

Цей гол остаточно розбудив і завів баварську машину: Серж Гнабрі ще до перерви результативним пострілом у правий кут фактично вирішив долю матчу. За дві хвилини до перерви начудив Васіліос Лампропулос – грецький захисник так намагався не дати забити Лєвандовскі, що сам пробив у свої ворота замість поляка і зробив рахунок непристойним.

По перерві Лєвандовскі таки "запхав" свій 7 гол у нинішньому сезоні Бундесліги – партнери зробили все, аби поляк встановив новий рекорд, забивши 13-й гол поспіль у домашніх матчах. Окрім того, цей поєдинок став для Баварії 30-м переможним на власному полі.

Шупо-Мотінг за 10 хвилин до завершення матчу з третьої спроби пробив голкіпера Бохума, який відчайдушно кидався під 5 (!) ударів поспіль від баварців. Захисники рурців ніяк не допомагали своєму кіперу, спостерігаючи за ним з боку. Переконлива перемога Баварія, яка перед матчем з Динамо додасть сивини Мірчі Луческу.

Армінія та Хоффенхайм у першому таймі обмінялись небезпечними моментами. Спочатку Робін Гак намагався перекинути м'яч над воротарем Хоффе, що вийшов з лінії воріт, але влучив у праву стійку. А згодом Андрей Крамаріч послав сферу повз ворота, намагаючись замкнути простріл. По перерві хорват втратив ще один шанс забити – з його ударом під поперечину впорався голкіпер. Зрештою матч так і не виявив переможця.

Менхенгладбаська Борусія у першому таймі матчу з Аусбургом переважала суперника на всіх фронтах, однак не спромоглась бодай на один удар у площину воріт. По перерві "жеребці" таки забили, але арбітр зафіксував офсайд і гол скасував.

За 10 хвилин до завершення матчу Рубен Варгас отримав довгий навіс зі своєї частини поля, пролетів правим флангов і прострілив. Флоріан Нідерлехнер легко переправив м'яч у сітку, вивівши Аугсбург вперед. Гості так і не змогли оговтатись від пропущеного гола і зазнали вже третьої поразки в сезоні.

Ще в одному матчі Майнц та Фрайбург розписали безгольову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ