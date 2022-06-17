Бавария отпустила своего хавбека в АПЛ
17 июня 22:11 - Читати українською
Полузащитник Марк Рока продолжит карьеру в английском Лидс Юнайтед.
Бавария продала испанского хавбека в Лидс, сообщает официальный сайт "павлинов".
Тоттенхэм оформил третий летний трансфер
Контракт рассчитан на 4 года, а сумму перехода не разглашают, хотя, по данным Transfermarkt Рока, обошелся Лидсу в 12 млн евро.
Добавим, что Марк выступал за Баварию с октября 2020 года, в общей сложности сыграв за мюнхенцев в 24 поединках (без результативных действий).
З Україною в серці – сірий сезон Бундесліги забарвили синьо-жовті кольори. Баварія краща, ніж здається, дивна витівка БД
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter