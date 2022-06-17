Бавария продала испанского хавбека в Лидс, сообщает официальный сайт "павлинов".

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Контракт рассчитан на 4 года, а сумму перехода не разглашают, хотя, по данным Transfermarkt Рока, обошелся Лидсу в 12 млн евро.

Добавим, что Марк выступал за Баварию с октября 2020 года, в общей сложности сыграв за мюнхенцев в 24 поединках (без результативных действий).

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