Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о переходе опорного хавбека – Ива Биссума из Брайтона.

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Трансфер обошелся "шпорам" в 35 млн евро – 25+10 бонусами. Интересно, что осенью африканец попал в скандал с сексуальным насилием и до сих пор ждет приговора по делу.

Добавим, что Биссума стал третьим приобретением Тоттенхэма этим летом после Ивана Перишича и Фрейзера Форстера. На этом "шпоры" не планируют останавливаться, поскольку Антонио Конте намерен усилить команду, подписав еще двух защитников, креативного хавбека и форварда.

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